14:04, 22 апреля 2026

Москвичам назвали время прихода мокрого снега и сильного ветра

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В Москве ожидается дождь, местами с мокрым снегом, а также усиление северного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в Telegram-канале сообщает главное управления МЧС России по Москве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Непогода ожидается с 21 часа среды, 22 апреля, до 21 часа четверга, 23 апреля.

Возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение рекламных конструкций. Также есть риск повреждения автотранспорта и пробок на дорогах.

Москвичей призвали аккуратно управлять транспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Следует также избегать внезапных маневров.

Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Минувшей ночью москвичи вновь застали заморозки. На опорной столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров достигли отметки минус 1,3 градуса. Днем наступила солнечная погода, столбики термометров повысились до плюс 12 градусов.

    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Ядерный арсенал Европы оценили

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    На Украине последствия отказа от помощи США оценили словами «как воевать будем?»

    Все новости
