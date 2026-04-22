Мужчина с мечом отсек ухо любовнику жены

В Индии мужчина с мечом из ревности отсек соседу ухо

Жителя индийского города Газиабад по имени Нитин задержали за нападение на соседа с мечом. Об этом сообщает India Today.

Нитин давно подозревал, что его жена состоит в тайной связи с их соседом Абхишеком. Ревность приводила к постоянным ссорам между супругами и довела до того, что 16 апреля он вооружился мечом и напал на мужчину. Этот момент попал на видео.

Ревнивец подобрался к любовнику со спины, пока тот разговаривал с другим человеком. Абхишек пытался защититься, но Нитин все же смог отсечь ему часть уха. Раненый мужчина упал на землю, пытаясь остановить кровь рукой.

В конце концов Нитина задержали прохожие. Абхишек скрылся с места происшествия на велосипеде. Нападавший содержится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре приговорили к 20 месяцам тюрьмы мужчину, который откусил ухо противнику во время драки. Нападавший также ударил пожилого отца жертвы и наступил ему на левую ногу.