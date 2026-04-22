Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:32, 22 апреля 2026

Мужчина с мечом отсек ухо любовнику жены

Юлия Юткина
Фото: Fotos593 / Shutterstock / Fotodom

Жителя индийского города Газиабад по имени Нитин задержали за нападение на соседа с мечом. Об этом сообщает India Today.

Нитин давно подозревал, что его жена состоит в тайной связи с их соседом Абхишеком. Ревность приводила к постоянным ссорам между супругами и довела до того, что 16 апреля он вооружился мечом и напал на мужчину. Этот момент попал на видео.

Ревнивец подобрался к любовнику со спины, пока тот разговаривал с другим человеком. Абхишек пытался защититься, но Нитин все же смог отсечь ему часть уха. Раненый мужчина упал на землю, пытаясь остановить кровь рукой.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

В конце концов Нитина задержали прохожие. Абхишек скрылся с места происшествия на велосипеде. Нападавший содержится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре приговорили к 20 месяцам тюрьмы мужчину, который откусил ухо противнику во время драки. Нападавший также ударил пожилого отца жертвы и наступил ему на левую ногу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    Россияне массово полюбили советские санатории

    На Украине последствия отказа от помощи США оценили словами «как воевать будем?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok