21:02, 22 апреля 2026

Назван новый способ России надавить на Германию

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Россия могла заблокировать нефть из Казахстана по трубопроводу «Дружба», чтобы оказать давление на Германию. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

«Очевидно, что Германия сейчас стала лидером русофобского фронта в Европе. Она поддерживает все, что делает Европейский союз против России. Поэтому мы и могли перейти к языку принуждения, чтобы усугубить энергетическую ситуацию», — подчеркнул исследователь.

Ткаченко предположил, что на этот шаг мог косвенно повлиять ближневосточный конфликт и перекрытие Ираном Ормузского пролива. По его словам, на фоне ужесточения антироссийской риторики и призывов немецкого руководства ужесточить санкционный режим Москва нашла ответ на действия Берлина.

Ранее замглавы российского МИД Дмитрий Любинский заявил, что отношения Москвы и Берлина разрушены «до основания» по вине властей европейской страны. Любинский указал, что Германия «с фанатичным упорством, буквально снимая со своих граждан последнюю рубашку», продолжает вооружать Украину. Он добавил, что власти страны «режут по живому некогда цветущую германскую экономику».

    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Президент Ирана перечислил основные препятствия на пути к диалогу с США

    В Кремле раскрыли условие для встречи Путина и Зеленского

    Стало известно о превышении концентрации токсичных веществ в воздухе в Туапсе

    Разгром техники ВСУ в трех населенных пунктах сняли на видео

    Песков назвал главную цель России

    Песков заявил о готовности принять американских переговорщиков хоть завтра

    Лидеры РПЛ не забили друг другу ни одного мяча в очном поединке

    В МИД Словакии сделали резкое заявление о новом пакете санкций против России

    Российский губернатор рассказал о серьезных последствиях атаки ВСУ на регион

    Все новости
