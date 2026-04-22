19:25, 22 апреля 2026Мир

В МИД заявили об угрозах Германии начать войну с Россией

Замглавы МИД Любинский: Германская верхушка разрушила отношения России и ФРГ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Отношения России и Германии разрушены «до основания» по вине властей европейской республики. Об этом заявил замглавы российского МИД Дмитрий Любинский, передает ТАСС.

«Сегодня в наших отношениях с Германией вновь настали трудные времена. "Стараниями" германской правящей верхушки они разрушены, по сути, до основания. Нам опять грозят войной и жаждут нанести "стратегическое поражение"», — подчеркнул дипломат.

Любинский указал, что Германия «с фанатичным упорством, буквально снимая со своих граждан последнюю рубашку», продолжает вооружать Украину. Он добавил, что власти страны «режут по живому некогда цветущую германскую экономику».

«Невольно возникает вопрос: как далеко еще занесут Германию амбиции ее нынешних властителей и лично канцлера Фридриха Мерца? И не пройдена ли уже точка невозврата?» — задался вопросом он.

8 апреля посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период. По словам посла, подобного не наблюдалось даже во время холодной войны, а также идеологической конфронтации между Западом и Востоком.

    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Звезда «Груза 200» рассказала о переживаниях Балабанова из-за жестких сцен

    Все новости
