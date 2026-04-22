Названо преимущество российского «Рус-ПЭ»

«Калашников»: Боеприпас «Рус-ПЭ» от аналогов отличает наличие боевого опыта

Российский боеприпас «Рус-ПЭ» от аналогов выгодно отличает наличие боевого опыта. Об этом ТАСС на полях Международной азиатской выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре, сообщил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах.

«Конечно же, это две большие разницы, когда изделие разрабатывается и создается в условиях мирного времени и в условиях военного конфликта. Поэтому это наше конкурентное преимущество», — сказал руководитель.

Директор отметил, что еще «РУС-ПЭ» выделяет конкурентная цена и высокие тактико-технические характеристики.

Также Рокеах сообщил, что переносную разведывательно-ударную систему с управляемым боеприпасом «Рус-ПЭ» улучшают на основе опыта применения в специальной военной операции.

Ранее агентство сообщило, что Россия впервые показала в Азии разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ».