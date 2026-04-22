16:38, 22 апреля 2026

Названо преимущество российского «Рус-ПЭ»

Иван Потапов
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский боеприпас «Рус-ПЭ» от аналогов выгодно отличает наличие боевого опыта. Об этом ТАСС на полях Международной азиатской выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре, сообщил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах.

«Конечно же, это две большие разницы, когда изделие разрабатывается и создается в условиях мирного времени и в условиях военного конфликта. Поэтому это наше конкурентное преимущество», — сказал руководитель.

Директор отметил, что еще «РУС-ПЭ» выделяет конкурентная цена и высокие тактико-технические характеристики.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Также Рокеах сообщил, что переносную разведывательно-ударную систему с управляемым боеприпасом «Рус-ПЭ» улучшают на основе опыта применения в специальной военной операции.

Ранее агентство сообщило, что Россия впервые показала в Азии разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ».

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Президент Израиля захотел подружиться с жителями пострадавшей от атак ЦАХАЛ страны

    «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок планеты в честь Дня Земли

    Молодых россиян прозвали альпаками из-за одной черты внешности

    Мерца обвинили в превращении немцев в дойную корову для Украины

    Клуб РПЛ вошел в пятерку лучших в Европе по одному параметру

    Возможность «драматического» ослабления рубля оценили

    Раскрыты предпочтения российских миллениалов и зумеров в путешествиях

    Стало известно о смерти выпавшей из окна четвертого этажа российской гимназии девочки

    Российские зумеры и миллениалы полюбили путешествия по малым городам страны

    Все новости
