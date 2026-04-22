Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

«Калашников»: Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшают на основе опыта применения в СВО

Российскую мобильную разведывательно-ударную систему с управляемым боеприпасом «Рус-ПЭ» улучшают на основе опыта применения в специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС на полях Международной азиатской выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре, сообщил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах.

«Наши конструкторы в непрерывном режиме взаимодействуют с эксплуатантами изделий, получают от них обратную связь и вносят улучшения в соответствии с их рекомендациями. Это непрерывная работа», — сказал руководитель.

Директор не раскрыл новшества, которые появились в обновленном «Рус-ПЭ», однако заметил, что модернизация ведется как по техническому заданию от Минобороны России, так и по пожеланиям от иностранных заказчиков.

Рокеах добавил, что боеприпас получает новые элементы искусственного интеллекта, в частности, систему автоматического наведения и сопровождения целей.

Ранее агентство сообщило, что Россия впервые показала в Азии разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ».

В феврале Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что комплекс с барражирующими боеприпасами «РУС-ПЭ» получил три версии — «РУС-ПЭ-Б» с осколочно-фугасной боевой частью, «РУС-ПЭ-К» с кумулятивной ударной нагрузкой и разведывательный «РУС-ПЭ-Р» без боевой части.