Стало известно о способности российского «РУС-ПЭ» автоматически идентифицировать цели

«Калашников»: Боеприпас «РУС-ПЭ» автоматически идентифицирует цели

Барражирующий боеприпас «РУС-ПЭ», который будет представлен на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде в Саудовской Аравии с 8 по 12 февраля, способен автоматически идентифицировать цели при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

Указанная возможность боеприпаса достигается за счет двухканальной гиростабилизированной оптической системы головки самонаведения, которая «позволяет обнаруживать и идентифицировать стационарные и движущиеся цели в автоматическом режиме, используя технологии искусственного интеллекта».

Изготовленный с икс-образной схемой крепления аэродинамических поверхностей боеприпас запускается из транспортно-пускового контейнера посредством пневмостарта. Время полета аппарата — до получаса, крейсерская скорость — примерно 140 километров в час.

Ранее концерн на своем сайте рассказал об успехе новинок, представленных на международной выставке и конференции UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ).

Также в январе генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников рассказал, что ремонтные бригады концерна обслуживают в зоне СВО стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты собственного производства.