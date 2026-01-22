«Калашников» рассказал об успехе на выставке в Абу-Даби

«Калашников» рассказал об успехе своих новинок на выставке UMEX 2026 в ОАЭ

Концерн «Калашников» на своем сайте рассказал об успехе новинок, представленных на международной выставке и конференции UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ).

Российская компания отметила несколько своих разработок, представленных на мероприятии.

В частности, связка из разведчика коптерного типа «Каракурт 2.0» и беспилотника «Голиаф 2.0» позволяет вести воздушную разведку в любое время суток. Другой аппарат — разведчик СКАТ-350М — предоставляет возможность проводить мониторинг на высоте более 5000 метров. И, наконец, управляемый барражирующий боеприпас «Куб-2Э» способен поражать движущиеся цели даже в условиях работы развернутых противником систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее концерн сообщил, что начал выпуск пистолетов-пулеметов ППК-20, усовершенствованных на основе опыта специальной военной операции (СВО).

Также в январе генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников рассказал, что ремонтные бригады концерна обслуживают в зоне СВО стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты собственного производства.