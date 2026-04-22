Названы упражнения для идеального тела для мужчин после 40 лет

Фитнес-эксперт Брайан Кран назвал упражнения для идеального тела для мужчин после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Хорошей базой становятся приседания, отжимания, подтягивания и жим гантелей от плеч, которые укрепляют мышцы всего тела, но щадят суставы. Эксперт рекомендовал чаще тренироваться с меньшей нагрузкой, уделять внимание разминке и растяжке, а также не игнорировать кардио в виде ходьбы, бега или плавания.

Не менее полезными для мужчин после 40 остаются йога и низкоинтенсивные кардио‑нагрузки, которые поддерживают гибкость, снижают стресс и улучшают качество сна. Регулярность здесь важнее рекордных весов: даже короткие, но стабильные занятия помогают сохранить уровень тестостерона.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.