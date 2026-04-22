Россия
15:45, 22 апреля 2026Россия

Очевидец удара ВСУ по российскому городу описал атаку словами «летела шрапнель»

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дарья Малеева / ТАСС

Очевидец удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Сызрани рассказал о моменте атаки словами «летела шрапнель». Об этом сообщает ТАСС.

«Именно летела (по окнам — прим. "Ленты.ру") шрапнель. В окошке шрапнель до сих пор лежит металлическая. Кругляшок диаметром в 10 миллиметров приблизительно», — описал мужчина момент удара.

Об атаке украинских беспилотников на российский город стало известно ранее 22 апреля. В результате удара пострадали 12 человек, еще двух спасти не удалось.

Из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. Помимо того, повреждения получила еще одна многоэтажка.

