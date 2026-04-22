Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:14, 22 апреля 2026

Отец Маска восхитился россиянами и обратился к ним

Эррол Маск назвал россиян добрыми, а Россию — будущим развитого мира
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол поделился впечатлениями от поездок в Россию и обратился к жителям страны. Он признался, что особенно его поразили люди и атмосфера. Об этом он заявил в интервью «Москве 24».

В разговоре с телеканалом он отметил, что россияне показались ему добрыми и открытыми. «Ну, вы очень хорошие люди. Я заметил, что вы правильные, очень порядочные, очень добрые», — сказал он. По его словам, именно такие качества делают страну исключительной.

Маск добавил, что считает важным сохранять внутреннюю культуру. Он призвал россиян не поддаваться внешнему давлению и оставаться самими собой. «Пожалуйста, оставайтесь такими, потому что я считаю, что Россия — это будущее всего развитого мира», — подчеркнул он.

Бизнесмен рассказал, что впервые приехал в Россию по приглашению университета и не ожидал, что вскоре вернется снова. Однако новая поездка оказалась гораздо более насыщенной. Он посетил Большой театр, побывал в Казани и Суздале, где познакомился с большим количеством людей.

По его словам, в России у него появились идеи для новых проектов. Он отметил, что обсуждал темы науки и технологий, включая исследования в области гравитации, путешествий в пространстве и времени, термоядерной энергии, и получил предложение развивать эти направления в Казани.

Маск не исключил, что может вернуться в Россию уже в ближайшее время и принять участие в создании научного центра. «Так что да, очень велики шансы, что я скоро вернусь», — сказал он.

Ранее Эррол Маск поделился впечатлениями от поездки в Нижний Новгород. Он рассказал, как попробовал русскую водку и раскрыл одну мечту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok