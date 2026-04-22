Отец Маска восхитился россиянами и обратился к ним

Эррол Маск назвал россиян добрыми, а Россию — будущим развитого мира

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол поделился впечатлениями от поездок в Россию и обратился к жителям страны. Он признался, что особенно его поразили люди и атмосфера. Об этом он заявил в интервью «Москве 24».

В разговоре с телеканалом он отметил, что россияне показались ему добрыми и открытыми. «Ну, вы очень хорошие люди. Я заметил, что вы правильные, очень порядочные, очень добрые», — сказал он. По его словам, именно такие качества делают страну исключительной.

Маск добавил, что считает важным сохранять внутреннюю культуру. Он призвал россиян не поддаваться внешнему давлению и оставаться самими собой. «Пожалуйста, оставайтесь такими, потому что я считаю, что Россия — это будущее всего развитого мира», — подчеркнул он.

Бизнесмен рассказал, что впервые приехал в Россию по приглашению университета и не ожидал, что вскоре вернется снова. Однако новая поездка оказалась гораздо более насыщенной. Он посетил Большой театр, побывал в Казани и Суздале, где познакомился с большим количеством людей.

По его словам, в России у него появились идеи для новых проектов. Он отметил, что обсуждал темы науки и технологий, включая исследования в области гравитации, путешествий в пространстве и времени, термоядерной энергии, и получил предложение развивать эти направления в Казани.

Маск не исключил, что может вернуться в Россию уже в ближайшее время и принять участие в создании научного центра. «Так что да, очень велики шансы, что я скоро вернусь», — сказал он.

