10:21, 22 апреля 2026

Оценены шансы «Зенита» потерять очки в матче РПЛ с «Локомотивом»

Шансы «Зенита» потерять очки в матче с «Локомотивом» оценили коэффициентом 1,70
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы петербургского «Зенита» потерять очки в выездной игре 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На то, что железнодорожники не проиграют, можно поставить с коэффициентом 1,70. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3,35.

Букмекеры считают фаворитом «Зенит», успех петербуржцев оценивается коэффициентом 2,16. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,45.

Матч пройдет в среду, 22 апреля, в Москве. Игра начнется в 19:45 по московскому времени. «Зенит» после 25 туров лидирует в чемпионате с 55 очками. «Локомотив» имеет в активе 48 очков и находится на третьем месте.

