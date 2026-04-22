Бывший СССР
16:27, 22 апреля 2026Бывший СССР

Пашинян нашел необычный способ сотрудничества с мировыми звездами

Пашинян пообещал привозить в Армению двух мировых звезд в год за счет бюджета
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал привозить в республику двух мировых звезд в год за счет государственного бюджета в случае победы на предстоящих парламентских выборах. С таким заявлением он выступил во время презентации предвыборной программы правящей партии «Гражданский договор», передает Armenpress.

«Мы приняли следующее решение: каждый год мы будем выделять средства из государственного бюджета на конкурсной основе на организацию как минимум двух концертов мировых звезд в Армении», — высказался политик.

Пашинян ответил на критику расходов на привлечение популярных исполнителей в бюджете страны и заявил о возможных выгодах подобного решения для республики. Он привел в качестве примера концерт певицы Дженнифер Лопес на Республиканском стадионе в Ереване и подчеркнул, что приезд туристов полностью окупает вложения за счет поступлений в казну и доходов бизнеса.

По оценке армянского премьера, реализация подобного проекта позволит привлекать в республику до трех миллионов туристов ежегодно. Он также объяснил планы необходимостью улучшения имиджа страны.

Ранее Пашинян высказался о своих планах отправить пенсионеров на Кипр. По его словам, армянские пенсионеры уже могут начать путешествовать на небольшие суммы.

