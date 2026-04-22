Полицейский объяснил покушение на коллегу действием черной магии

08:01, 22 апреля 2026

В Малайзии полицейский сбил коллегу машиной и объяснил это черной магией
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: ZuhdiMus / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии инспектор полиции попытался сбить автомобилем коллегу и объяснил это действием черной магии. Об этом пишет Mothership.

Поздно вечером 10 апреля 40-летний Мухаммад Камал Радж Шанмугам Абдулла сбил регулировщика Рослана Саллеха на улице Куала-Лумпура. Мужчина получил тяжелые травмы, но выжил. Также выяснилось, что 13 апреля Абдулла попытался сбить другого мужчину. Следствие установило, что в обоих случаях полицейский действовал намеренно. Его обвинили в покушении на коллегу.

«Я болен, нахожусь под воздействием черной магии... Ничего не помню», — заявил инспектор в суде. Адвокат Абдуллы заявил, что страдает от шизофрении, а ранее лечился от других психических расстройств. Во время совершения преступлений полицейский находился в отпуске по состоянию здоровья и не проявлял признаков психической нестабильности. При этом известно, что он перестал посещать врача и принимать препараты еще в феврале.

Суд отправил его на психиатрическую экспертизу, которая продлится месяц. Если выяснится, что в момент наезда на Саллеха Абдулла был вменяем, ему грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что в Замбии толпа забила насмерть женщину, которую молодой человек обвинил в краже своего пениса. На женщину набросилось более десятка человек, вооруженных камнями и палками.

