20:47, 22 апреля 2026

Пожилой турист повздорил с группой молодых людей и вскоре был найден бездыханным у отеля

Алина Черненко

Фото: David Moir / Reuters

63-летнего туриста нашли бездыханным в нескольких метрах от отеля в курортном городе Стратпеффер, Шотландия. Об этом сообщает портал Daily Record.

Уточняется, что экстренные службы приехали на место вечером в понедельник, 20 апреля. Они констатировали кончину пожилого мужчины, который, предположительно, находился на отдыхе и проживал в отеле «Стратпеффер». Полицейские не нашли никаких подозрительных обстоятельств произошедшего.

Между тем журналисты издания выяснили, что туриста нашли без признаков жизни вскоре после того, как он повздорил с группой молодых людей в торговом районе Square Shopping недалеко от отеля. Об инциденте сообщили в Королевскую прокуратуру. В установленном порядке будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее пожилого туриста из Австралии нашли бездыханным в бассейне на Бали. 74-летний мужчина приехал на отдых на индонезийский остров с женой.

