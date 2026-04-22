Президент Израиля захотел подружиться с жителями пострадавшей от атак ЦАХАЛ страны

Президент Израиля Герцог заявил, что хотел бы подружиться с жителями Ливана

Президент Израиля Ицхак Герцог рассказал, что мечтает сесть в машину и поехать из Израиля в Бейрут, чтобы подружиться с ливанцами. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Моя мечта — сесть в машину и поехать прямо в Бейрут, посетить этот прекрасный город, подружиться с хорошими людьми из Ливана, с теми, кто молится вместе с нами за лучшее будущее», — заявил глава государства.

Герцог также сказал на встрече с иностранными дипломатами, что Израиль готов сотрудничать со всеми, чтобы «создать такой Ближний Восток, в котором все наши сыновья и дочери будут жить в условиях возможностей, а не страха».

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всей территории Ливана. В заявлении израильские военные отметили, что атака была основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.