Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:14, 22 апреля 2026Мир

Президент Израиля захотел подружиться с жителями пострадавшей от атак ЦАХАЛ страны

Президент Израиля Герцог заявил, что хотел бы подружиться с жителями Ливана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог рассказал, что мечтает сесть в машину и поехать из Израиля в Бейрут, чтобы подружиться с ливанцами. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Моя мечта — сесть в машину и поехать прямо в Бейрут, посетить этот прекрасный город, подружиться с хорошими людьми из Ливана, с теми, кто молится вместе с нами за лучшее будущее», — заявил глава государства.

Герцог также сказал на встрече с иностранными дипломатами, что Израиль готов сотрудничать со всеми, чтобы «создать такой Ближний Восток, в котором все наши сыновья и дочери будут жить в условиях возможностей, а не страха».

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всей территории Ливана. В заявлении израильские военные отметили, что атака была основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok