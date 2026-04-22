11:42, 22 апреля 2026Культура

Путин наградил Меньшикова орденом

Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Олега Меньшикова
Ольга Коровина
Олег Меньшиков

Олег Меньшиков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Соответствующий указ главы государства появился на сайте опубликования правовых актов правительства.

Согласно документу, народному артисту вручили награду за многолетнюю плодотворную деятельность и вклад в развитие культуры и искусства страны.

Орден также присудили коллективу театра «Современник». Кроме того, президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени композитора Максима Дунаевского — народного артиста РФ и худрука Московской областной филармонии.

Ранее Владимир Путин присвоил звание народного артиста страны актеру Владимиру Вдовиченкову. Звезда сериала «Бригада», фильмов «Бумер» и «Левиафан» был отмечен почетным статусом в качестве артиста Театра имени Вахтангова.

