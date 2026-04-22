Путин оценил ущерб от действий МОК в отношении России

Путин заявил, что действия МОК нанесли огромный ущерб олимпийскому движению

Президент РФ Владимир Путин оценил ущерб от действий Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России. Его слова приводит ТАСС.

Путин раскритиковал политику предыдущего руководства МОК. «Позорное, я бы сказал, трусливое политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма», — отметил Путин.

Такая оценка действий МОК прозвучала во время вручения в Кремле государственных наград победителям чемпионата мира по боксу. Последнее первенство планеты проходило с 2 по 13 декабря 2025 года в Дубае. Российские боксеры выиграли медальный зачет турнира, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду.

На Олимпиадах 2024 и 2026 годов российские спортсмены были вынуждены участвовать в нейтральном статусе, без флага и гимна. На последних Играх россияне завоевали одну серебряную медаль — Никита Филиппов пришел вторым к финишу в соревнованиях по ски-альпинизму.