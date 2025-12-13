Российские боксеры стали лучшими на чемпионате мира, выиграв 7 золотых медалей

Российские боксеры выиграли медальный зачет чемпионата мира-2025, прошедшего в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего отечественные спортсмены завоевали 13 наград: 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую. Вторую строчку в зачете заняла сборная Казахстана (3+1+2), на третьем месте расположилась команда Узбекистана (2+4+3).

Чемпионат мира по боксу проходил в Дубае со 2 по 13 декабря. Его организатором выступила Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет Умар Кремлев. Российские боксеры выступали на соревнованиях под флагом страны. Победители чемпионата мира получили по 300 тысяч долларов, серебряные призеры — по 150 тысяч, а бронзовые — по 75 тысяч.

В ночь на 13 декабря российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал болгарина Курбата Пулева и стал регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Гассиев одержал победу в шестом раунде.