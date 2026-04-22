20:24, 22 апреля 2026Мир

Раскрыто отношение Трампа к возобновлению ударов по Ирану

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп не имеет явного стремления к возобновлению ударов по Ирану. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американские чиновников.

«Трамп не расположен к возобновлению ударов по Ирану, но остается открытым к такому варианту», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что американский лидер на встречах в Белом доме обсуждал с советниками возможные будущие операции против Ирана.

Ранее Иран отказался от участия в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Власти Исламской Республики посчитали, что встреча была бы «пустой тратой времени», так как Вашингтон препятствует достижению какой-либо разумной сделки.

В ответ на это Соединенные Штаты решили продлить режим прекращения огня с Ираном.

