Раскрыто отношение Трампа к возобновлению ударов по Ирану

WSJ: Трамп не расположен к возобновлению ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп не имеет явного стремления к возобновлению ударов по Ирану. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американские чиновников.

«Трамп не расположен к возобновлению ударов по Ирану, но остается открытым к такому варианту», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что американский лидер на встречах в Белом доме обсуждал с советниками возможные будущие операции против Ирана.

Ранее Иран отказался от участия в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Власти Исламской Республики посчитали, что встреча была бы «пустой тратой времени», так как Вашингтон препятствует достижению какой-либо разумной сделки.

В ответ на это Соединенные Штаты решили продлить режим прекращения огня с Ираном.