Решение Трампа отказаться от ударов по Ирану объяснили

Политолог Дудаков: Трамп продлил прекращение огня из-за рисков возобновления боя

Президенту США Дональду Трампу приходится на неопределенный срок продлевать режим прекращения огня в Иране, потому что возобновление боевых действий для него политически крайне рискованно, убежден политолог-американист Малек Дудаков. О том, почему американский лидер приостановил атаки, несмотря на отказ Тегерана от переговоров, он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«В очередной раз проявляется эффект TACO, Trump Always Chickens Out, то есть Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с жесткой позицией со стороны своих оппонентов либо контрагентов. В данном случае этим оппонентом является Иран. Иран не стал подстраиваться под повестку Трампа, не повелся на его манипуляции, когда он пытался отправить американскую делегацию, хоть иранцы не готовы были договариваться сейчас, пока США не заканчивают морскую блокаду Ормузского пролива со своей стороны. Но это самое давление, этот шантаж не возымели эффекта», — рассказал эксперт.

Теперь Трампу приходится это самое перемирие дальше продлевать на неопределенный срок, просто потому что для него политически крайне рискованно возобновление боевых действий Малек Дудаков политолог

Согласно опросам общественного мнения в США, уже порядка 80 процентов американцев негативно воспринимают действия Трампа в контексте Ирана и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий, указал собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, сказывается серьезное истощение американских военных арсеналов, добавил политолог. Накануне появилась информация о том, что Штаты истратили большую часть своих запасов и наступательных, и оборонительных ракет, уточнил он.

«То есть снова возобновить боевые действия, конечно, возможно, но это может закончиться очень-очень плохо для американской администрации. Поэтому пока они на это все-таки идти не готовы. Соответственно, будут снова пытаться договориться. А Иран показывает, что у него сильная рука, пока перекрыт Ормузский пролив. Энергокризис в западных странах усугубляется, и в тех же Соединенных Штатах мы видим серьезный рост цен на топливо — на 50-100 процентов с начала войны. Это ослабляет позиции западных и американских элит, соответственно, можно их дожимать в данном случае и заставить рано или поздно принять условия Исламской Республики Иран», — заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что США могут столкнуться с серьезной нехваткой ракет в будущих конфликтах из-за истощения арсеналов в ходе войны с Ираном, а восстановление складских запасов растянется на несколько лет.

