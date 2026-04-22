Россиян предупредили о новой связанной с Minecraft мошеннической угрозе

F6: Мошенники распространяют вредоносное приложение под видом модов к Minecraft

Мошенники стали распространять вредоносное приложение под видом модов и читов для игры Minecraft. О новой угрозе, связанной с игрой, россиян в своем Telegram-канале предупредила компания F6.

Отмечается, что злоумышленники рекламируют моды и читы в TikTok. В описании к роликам они размещают ссылки на вредоносные файлы.

Как пояснили в компании, при установке файл поначалу действительно работает как мод для Minecraft, маскируя опасные действия. «Но одновременно с этим он загружает дополнительные модули с управляющих серверов и выполняет произвольный код через скрытые механизмы автозапуска», — заявили в F6.

В итоге приложение крадет с компьютера конфиденциальные данные, включая информацию из криптовалютных кошельков. Кроме того, как указали специалисты, с его помощью мошенники могут похитить зашифрованные данные сессии Telegram и войти в аккаунт пользователя.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали обманывать россиян, которые хотят купить иностранные сим-карты. Мошенники диктуют покупателю неверный код активации, а затем требуют деньги за разблокировку eSIM.