05:30, 22 апреля 2026Путешествия

Россиянка описала цены в Китае фразой «можно поесть на три евро с человека»

Алина Черненко

Фото: Go Nakamura / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и раскрыла цены на еду, жилье и шопинг в этой стране Азии. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что Китай предлагает огромный выбор еды и заведений на любой кошелек. Там есть рестораны, где можно оставить 500 евро (около 44 тысяч рублей) за ужин, но туристам доступны и более бюджетные варианты.

Материалы по теме:
Россияне массово устремились в Китай на Новый год. Там их ждет «пивозаправка», улица роботов и родина Конфуция
Россияне массово устремились в Китай на Новый год.Там их ждет «пивозаправка», улица роботов и родина Конфуция
8 декабря 2025
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша. Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша.Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
15 июля 2025

«Поесть в простенькой китайской "чифаньке" спокойно можно на три евро (около 265 рублей — прим. "Ленты.ру") с человека. Конечно, зависит от места, в центре города или в туристических местах бывает, что блюдо стоит 40-50 юаней, это 500-600 рублей, уже не сказать, что очень дешево», — такими фразами описала стоимость еды в Поднебесной россиянка, добавив, что в кафе и ресторанах можно экономить на напитках, так как чай и теплую воду дают бесплатно.

Путешественница также рассказала, что за 60 евро (около 5,3 тысячи рублей) в сутки они с мужем жили в чистых просторных отелях с хорошим местоположением. «Можно найти хорошие варианты и за 30 евро (около 2,6 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру"), в Китае огромный выбор отелей. Насчет завтрака — он в Китае далеко не супер. У нас он был включен почти в каждом отеле, но после этих завтраков я шла покупать себе что-то еще», — призналась блогерша.

Она также подчеркнула, что любителям шопинга стоит покупать вещи на рынках, но надо уметь торговаться. «Цены часто завышены раза в два-три, когда вы начинаете торговаться, китаец обязательно начнет закатывать глаза, хвататься за сердце, но если вы не будете активно торговаться, вы не купите на рынке по выгодной цене ничего», — предупредила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала Китай мировым эталоном безопасности. По ее словам, там можно оставить сумку на скамейке в парке, уйти на час, вернуться и найти ее на том же месте.

    Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, а Тегеран отказался от перемирия. В чем не сошлись стороны?

    Россиянин помог ВСУ закупить оружие

    Американский министр высказался об «Экономической ярости»

    Под удар ВСУ попала еще одна жилая многоэтажка в Сызрани

    Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

    Приговор за секс на могиле матери вынесли российской блогерше

    Россиян предупредили об угрозе ареста за сбитого голубя

    Названы упражнения для идеального тела для мужчин после 40 лет

    Трамп сделал громкое заявление о «крахе» Ирана

    Цвет USB-портов компьютера объяснили

    Все новости
