Минобороны России сообщило о поражении бригады «Азов» в зоне СВО

Российская армия вступила в бой и нанесла поражение украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, с российской стороны в столкновении участвовали военнослужащие группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. Бои проходили в районе населенных пунктов Кучеров Яр, Новониколаевка, Ленино, Светлое, Сергеевка, Белицкое, Шиловка, Торецкое, Калинино и Доброполье Донецкой Народной Республики, а также Новогригоровка и Новопавловка Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки «Центр» свыше 325 военнослужащих, девять автомобилей, четыре боевые бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что того «Азова», с которым Вооруженные силы России сражались в Мариуполе, уже нет. Однако, считает он, не стоит преуменьшать силу противника. Военный эксперт напомнил, что «Азов» — элитное подразделение, для которого президент Владимир Зеленский просил военную технику. Бригаду бросали под Харьков, Сумы, а последнее время она работала на южно-донецком направлении.