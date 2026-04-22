17:56, 22 апреля 2026

Российские фильмы стали хитами в Австралии

Российские фильмы «Буратино» и «Сказка о царе Салтане» стали хитами в Австралии
Андрей Шеньшаков

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Популярные российские фильмы стали бестселлерами в теневом прокате Австралии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, отечественные фильмы пользуются популярностью в кинотеатрах Сиднея, Брисбена, Перта и Канберры. Их демонстрируют в небольших залах на 50 человек. Известно, что детский билет стоит 26 австралийских долларов (около 1400 рублей), взрослый — 30 долларов (около 1600 рублей).

Журналисты выяснили, что сейчас в австралийских кинотеатрах показывают фильмы «Буратино», «Домовенок Кузя-2» и «Сказка о царе Салтане». Для легализации подобных пиратских показов сеансы оформляются как закрытые «частные» мероприятия.

Ранее «Афиша Daily» опубликовала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. Это вторая часть масштабного спецпроекта, в рамках которого 100 кинокритиков назвали своих фаворитов за последние 35 лет.

