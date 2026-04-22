Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:17, 22 апреля 2026Спорт

Российский тяжелоатлет Серобян стал чемпионом Европы и обновил рекорд континента
Владислав Уткин
Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom

Российский тяжелоатлет Геворг Серобян стал чемпионом Европы и обновил рекорд континента. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний Серобян выступал в весовой категории до 79 килограммов. Он взял вес в 161 килограмм в рывке и 180 килограммов в толчке, набрав в сумме двоеборья 341 килограмм. Таким образом, он установил рекорд Европы, превзойдя достижение румынского спортсмена Тибериу Доносе (155 килограммов).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в грузинском городе Батуми с 19 по 26 апреля. Российские и белорусские спортсмены участвуют в нем в нейтральном статусе.

Ранее в Грузии прошел чемпионат Европы по дзюдо. Сборная России, выступившая на нем с флагом и гимном, вошла в тройку лучших по количеству завоеванных наград.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok