Секс в неожиданном месте довел российскую пару до суда

В Петербурге супруги получили год принудительных работ после секса на кладбище

В Санкт-Петербурге суд приговорил семейную пару к году принудительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства за секс на кладбище. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-служба судов города.

Пару признали виновными по статье 244 УК РФ («надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

По версии следствия, супруги выпили, пришли на территорию Сестрорецкого кладбища и« вступили в половую связь друг с другом». Сексом они занимались на надмогильном сооружении и месте захоронения умерших.

