Сотруднице школы дали 40 лет тюрьмы за изнасилование 14-летнего подростка

В США сотруднице школы, совратившей подростка, дали 40 лет тюрьмы

В США сотруднице школы дали 40 лет тюрьмы за изнасилование подростка. Об этом сообщает телеканал WHNS.

31-летнюю Джессику Патрик Финли арестовали 28 февраля 2024 года. Женщину обвинили в том, что она завела близкие отношения с одним из школьников, совратила его, а позже занялась с ним сексом. Она занимала должности тренера волейбольной команды и школьного консультанта в округе Мак-Дауэлл. В ее задачи входила помощь школьникам в учебе и выборе будущей профессии.

После расследования женщину обвинили в шести преступлениях сексуального характера против несовершеннолетнего, восьми эпизодах непристойного поведения с несовершеннолетним и изнасиловании. Известно, что на момент совершения преступления жертве Финли было 14 лет.

Женщина отрицала вину. В 2025 году она отказалась от сделки со следствием и настояла на полноценном судебном разбирательстве. В результате ее признали виновной по всем статьям и приговорили к 40-летнему сроку. Финли получит право выйти под надзор через 28 лет и четыре месяца в случае хорошего поведения.

Ранее сообщалось, что в США учительница Техаса, которая призналась, что совратила и изнасиловала двух подростков, избежала тюрьмы. Ее рекомендовали приговорить к условному сроку и штрафу.

