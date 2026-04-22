Спрогнозирован исход нападения США на Иран после перемирия

Джонсон: США ждет поражение в случае новой атаки на Иран

США ждет поражение в случае нарушения режима прекращения огня и атаки на Иран, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, после истечения срока перемирия американские корабли не смогут находиться близко к иранскому побережью, а для проведения наземной операции у США практически нет ресурсов.

«Военная задача состоит в том, чтобы <…> пройти вглубь страны и захватить ту часть Ирана, откуда запускаются ракеты. <…> Но для этого понадобится один или два миллиона человек. А еще нужно доставить их невредимыми на берег, что практически невозможно», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. При этом Тегеран отказался признавать продление режима прекращения огня. Также Иран уведомил США, что его делегация не примет участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля.