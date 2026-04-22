12:28, 22 апреля 2026

США расширили морскую охоту на иранские танкеры за пределы Ближнего Востока

Американские военные перехватили иранский танкер в Индо-Тихоокеанском регионе
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Imrmojorisin / Shutterstock / Fotodom  

Соединенные Штаты расширили военно-морские операции против Ирана за пределы Ближнего Востока. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальные источники.

Накануне ВМС США перехватили танкер Tifani в Индо-Тихоокеанском регионе, способный перевозить около двух миллионов баррелей нефти. Издание называет это событие «началом серии подобных операций». Также американские силы сопроводили как минимум одно судно у западного побережья Индии.

Как заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, американские военные будут преследовать «любое судно под иранским флагом или то, которое пытается оказать реальную поддержку Ирану». В настоящее время в Аравийском море действует ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln, а также группа во главе с десантным кораблем USS Tripoli. К ним направляется авианосец USS George H. W. Bush.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов предоставить Ирану еще несколько дней для согласования единого встречного предложения, в противном случае продленное им перемирие будет завершено. По данным источников, в Белом доме считают, что соглашение о прекращении войны с Ираном по-прежнему достижимо. Однако в администрации Трампа опасаются, что из-за внутреннего раскола в Тегеране может не оказаться никого, кто имел бы полномочия заключить мир с США.

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Ведущая узнала о раке и назвала его «ударом под дых»

    Российским пенсионерам напомнили о переносе выплат

    Трампа уличили в противоречащих реальности заявлениях

    Юрист оценил шансы историка-расчленителя Соколова на УДО

    В Петербурге иномарка сбила человека, снесла ограждение, рухнула в канал и попала на видео

    Стало известно место перевода бывшего мужа Лерчек из СИЗО «Капотня»

    Киркоров наелся черной икры и едва узнал себя

    В Европе высказались о запрете поставок российского газа на фоне энергокризиса

    Девушка отнеслась легкомысленно к язвам во рту и лишилась половины языка

