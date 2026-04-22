США расширили морскую охоту на иранские танкеры за пределы Ближнего Востока

Американские военные перехватили иранский танкер в Индо-Тихоокеанском регионе

Соединенные Штаты расширили военно-морские операции против Ирана за пределы Ближнего Востока. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальные источники.

Накануне ВМС США перехватили танкер Tifani в Индо-Тихоокеанском регионе, способный перевозить около двух миллионов баррелей нефти. Издание называет это событие «началом серии подобных операций». Также американские силы сопроводили как минимум одно судно у западного побережья Индии.

Как заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, американские военные будут преследовать «любое судно под иранским флагом или то, которое пытается оказать реальную поддержку Ирану». В настоящее время в Аравийском море действует ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln, а также группа во главе с десантным кораблем USS Tripoli. К ним направляется авианосец USS George H. W. Bush.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов предоставить Ирану еще несколько дней для согласования единого встречного предложения, в противном случае продленное им перемирие будет завершено. По данным источников, в Белом доме считают, что соглашение о прекращении войны с Ираном по-прежнему достижимо. Однако в администрации Трампа опасаются, что из-за внутреннего раскола в Тегеране может не оказаться никого, кто имел бы полномочия заключить мир с США.