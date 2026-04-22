Стала известна цель поездки Зеленского на саммит ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить саммит Евросоюза на Кипре, чтобы ускорить вступление республики в организацию. Об этом пишет Financial Times.
«Зеленский должен был выступить на неформальном ужине лидеров в Айя-Напе по видеосвязи, но теперь планирует присутствовать там лично», — пишет издание.
По словам FT, Зеленский планирует встретиться с лидерами Евросоюза, чтобы потребовать прогресса в вопросе вступления Украины в ЕС и предоставления республике помощи в размере 90 миллиардов евро.
Ранее украинский лидер вновь потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления страны в ЕС. По его словам, объединение рискует потерять Украину так же, как Грузию, власти которой заморозили процесс евроинтеграции.