Стала известна цель поездки Зеленского на саммит ЕС

FT: Зеленский планирует выступить на саммите ЕС на Кипре

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить саммит Евросоюза на Кипре, чтобы ускорить вступление республики в организацию. Об этом пишет Financial Times.

«Зеленский должен был выступить на неформальном ужине лидеров в Айя-Напе по видеосвязи, но теперь планирует присутствовать там лично», — пишет издание.

По словам FT, Зеленский планирует встретиться с лидерами Евросоюза, чтобы потребовать прогресса в вопросе вступления Украины в ЕС и предоставления республике помощи в размере 90 миллиардов евро.

Ранее украинский лидер вновь потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления страны в ЕС. По его словам, объединение рискует потерять Украину так же, как Грузию, власти которой заморозили процесс евроинтеграции.