Стало известно о привлечении заключенных к отлову людей на Украине

Работники ТЦК привлекают экс-заключенных для отлова граждан для мобилизации

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) привлекают бывших заключенных к отлову людей для мобилизации. Об этом стало известно РИА Новости от источника в российских силовых структурах.

«ТЦК начали привлекать к работе бывших заключенных. В частности, "отловом" людей в Одессе занимается гражданин Украины, осужденный ранее за убийство», — рассказал собеседник агентства.

Ранее военные Службы безопасности Украины задержали сотрудников ТЦК в Одессе за вымогательство 30 тысяч долларов у мужчины с официальной отсрочкой.