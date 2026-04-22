08:43, 22 апреля 2026Мир

Стало известно о расколе в руководстве Ирана

Axios: В Белом доме видят раскол между переговорщиками и военными в Иране
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В руководстве Ирана произошел раскол между контролирующими страну военными Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и гражданскими переговорщиками. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников в Белом доме.

«Мы увидели, что внутри Ирана существует абсолютный раскол между переговорщиками и военными, причем ни одна из сторон не имеет доступа к верховному лидеру, который не реагирует на запросы», — рассказал собеседник издания.

По версии американских чиновников, разногласия во многом объясняются уходом из жизни секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который обладал полномочиями и политическим весом, необходимыми для обеспечения единства в процессе принятия решений. В США считают, что его преемник Мохаммад Багер Зольгадр, чья задача состоит в координации действий между КСИР, гражданским руководством и верховным лидером, не справляется со своими обязанностями.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи об открытии Ормузского пролива вызвало раскол между радикалами и умеренным политическим крылом в Исламской Республике.

