Трамп сделал громкое заявление о «крахе» Ирана

Трамп: Иран находится на грани финансового краха

Иран находится на грани финансового коллапса из-за перекрытия Ормузского пролива. Громкое заявление опубликовал президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Иран находится на грани финансового краха! Они требуют немедленного открытия Ормузского пролива — острая нехватка денег! SOS!!!», — написал он.

По его словам, исламская республика теряет 500 миллионов долларов в день. Глава государства отметил, что иранские полицейские и военнослужащие «жалуются на невыплату зарплат».

Ранее Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. При этом Иран отказался признавать продление перемирия. В Тегеране подчеркнули, что Исламская Республика будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.