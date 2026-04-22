07:36, 22 апреля 2026Мир

Трамп сделал громкое заявление о «крахе» Ирана

Трамп: Иран находится на грани финансового краха
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Иран находится на грани финансового коллапса из-за перекрытия Ормузского пролива. Громкое заявление опубликовал президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Иран находится на грани финансового краха! Они требуют немедленного открытия Ормузского пролива — острая нехватка денег! SOS!!!», — написал он.

По его словам, исламская республика теряет 500 миллионов долларов в день. Глава государства отметил, что иранские полицейские и военнослужащие «жалуются на невыплату зарплат».

Ранее Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. При этом Иран отказался признавать продление перемирия. В Тегеране подчеркнули, что Исламская Республика будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.

    Последние новости

    Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, а Тегеран отказался от перемирия. В чем не сошлись стороны?

    Россиянин помог ВСУ закупить оружие

    Американский министр высказался об «Экономической ярости»

    Под удар ВСУ попала еще одна жилая многоэтажка в Сызрани

    Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

    Приговор за секс на могиле матери вынесли российской блогерше

    Россиян предупредили об угрозе ареста за сбитого голубя

    Названы упражнения для идеального тела для мужчин после 40 лет

    Трамп сделал громкое заявление о «крахе» Ирана

    Цвет USB-портов компьютера объяснили

    Все новости
