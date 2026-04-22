Стало известно о погибших при мощном пожаре в российском городе

При пожаре в жилом доме в Благовещенске погибли три человека

В жилом доме в Благовещенске произошел мощный пожар, его жертвами стали три человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Амурской области.

«На момент прибытия первых боевых расчетов в подъезде было сильное задымление. Силы пожарно-спасательных подразделений были направлены на спасение людей и тушение пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасти не удалось двух взрослых и одного ребенка. Из квартир эвакуировали 13 человек, одного ребенка доставили в медицинское учреждение.

Ранее 22 апреля в многоэтажке на Загорьевской улице на юге Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась микроволновка, в результате чего начался пожар.