19:01, 22 апреля 2026Россия

Стало известно о погибших при мощном пожаре в российском городе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области

В жилом доме в Благовещенске произошел мощный пожар, его жертвами стали три человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Амурской области.

«На момент прибытия первых боевых расчетов в подъезде было сильное задымление. Силы пожарно-спасательных подразделений были направлены на спасение людей и тушение пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасти не удалось двух взрослых и одного ребенка. Из квартир эвакуировали 13 человек, одного ребенка доставили в медицинское учреждение.

Ранее 22 апреля в многоэтажке на Загорьевской улице на юге Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась микроволновка, в результате чего начался пожар.

    Последние новости

    «Это отсутствие совести». Слова Соловьева о Мелони вызвали возмущение в Италии. Из-за чего разразился скандал?

    Названы самые надежные советские мотоциклы

    В России расширили производство «Орланов»

    19-летняя девушка устроилась в компанию отца и украла у него 186 миллионов рублей

    Россиянки начали охоту на замеченного в отеле Турции Стетхема

    Губерниев рассказал о своем отношении к блокировкам интернета в России

    Стало известно о погибших при мощном пожаре в российском городе

    Стоимость нефти превысила 100 долларов

    Известный блогер раскрыл поразивший его после переезда в Россию факт

    Москвичам дали неутешительный прогноз на 9 мая

    Все новости
