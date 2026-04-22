Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:03, 22 апреля 2026Экономика

ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

ЦБ: Условия переводов по Системе быстрых платежей с 1 мая остаются прежними
Вячеслав Агапов

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая для граждан и бизнеса остаются прежними. Так прокомментировали сообщения о платных услугах в Центральном Банке (ЦБ) РФ, отмечает ТАСС.

«Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Речь идет о следующих уточнениях редакционного характера: ранее действовавшие тарифы СБП сведены в один документ, применен термин "Клиент Банка России" с учетом возможности расширения участников системы (ГК АСВ и филиалов иностранных банков). Кроме того, добавлено уточнение в отношении НДС (НДС не облагается). Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее, для граждан переводы до 100 тыс. рублей в месяц — бесплатные», — пояснили в ЦБ.

В начале апреля ряд СМИ и пабликов сообщили, что в России с 1 июля станет обязательным указание ИНН при переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Позднее в Национальной системе платежных карт (НСПК) уточнили, что требование об обмене ИНН при переводах и платежах через СБП затронет лишь банки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Президент Израиля захотел подружиться с жителями пострадавшей от атак ЦАХАЛ страны

    «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок планеты в честь Дня Земли

    Молодых россиян прозвали альпаками из-за одной черты внешности

    Мерца обвинили в превращении немцев в дойную корову для Украины

    Клуб РПЛ вошел в пятерку лучших в Европе по одному параметру

    Возможность «драматического» ослабления рубля оценили

    Раскрыты предпочтения российских миллениалов и зумеров в путешествиях

    Стало известно о смерти выпавшей из окна четвертого этажа российской гимназии девочки

    Российские зумеры и миллениалы полюбили путешествия по малым городам страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok