ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

ЦБ: Условия переводов по Системе быстрых платежей с 1 мая остаются прежними

Условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая для граждан и бизнеса остаются прежними. Так прокомментировали сообщения о платных услугах в Центральном Банке (ЦБ) РФ, отмечает ТАСС.

«Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Речь идет о следующих уточнениях редакционного характера: ранее действовавшие тарифы СБП сведены в один документ, применен термин "Клиент Банка России" с учетом возможности расширения участников системы (ГК АСВ и филиалов иностранных банков). Кроме того, добавлено уточнение в отношении НДС (НДС не облагается). Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее, для граждан переводы до 100 тыс. рублей в месяц — бесплатные», — пояснили в ЦБ.

В начале апреля ряд СМИ и пабликов сообщили, что в России с 1 июля станет обязательным указание ИНН при переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Позднее в Национальной системе платежных карт (НСПК) уточнили, что требование об обмене ИНН при переводах и платежах через СБП затронет лишь банки.