13:24, 10 апреля 2026Интернет и СМИ

Требование ввода ИНН гражданами при переводах через СБП опровергли

Россиянам не нужно будет каждый раз вводить ИНН при переводах через СБП
Антон Похиляк
Антон Похиляк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ряд СМИ и пабликов сообщили, что в России с 1 июля станет обязательным указание ИНН при переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами, а также между юрлицами и физлицами.

Руководитель направления СБП Центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков действительно сообщил о таком нововведении. По его словам, мера вводится для противодействия дропперству — использованию счетов посторонних людей для транзита, обналичивания или перевода украденных денег.

Однако позднее в Национальной системе платежных карт (НСПК) уточнили, что требование об обмене ИНН при переводах и платежах через СБП затронет лишь банки. Для граждан же ничего не изменится — обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК будут банки. Таким образом, это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями.

Как пояснил Юрков, дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН является таким реквизитом, который, практически незаменяем — его сложно поменять физическому лицу.

Финтех-эксперт, автор Telegram -канала CardReview Андрей Чирков добавил, что речь идет о расширении уже существующей практики. Аналогичные данные по ИНН передаются и в платежной системе «Мир». Это позволит объединять все счета человека в разных банках в единый профиль и отслеживать подозрительную активность, например, массовое использование счетов или телефонов мошенниками.

Но, подчеркивает Чирков, нововведение также позволит анализировать регулярные поступления средств и выявлять тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без ее оформления — от сдачи жилья до оказания услуг с оплатой переводами. То есть обмен ИНН между банками нацелен и на выявление предпринимателей, уклоняющихся от налогов, считает эксперт.

Одной из причин требования ИНН при переводах может быть и то, что, как сообщали в Банке России, мошенники стали переходить от использования карт к Системе быстрых платежей. В НСПК добавили, что в СБП работает механизм маркирования, «подсвечивания» потенциально мошеннических операций — ИПО (индикатор подозрительных операций), который там планируют развивать.

Еще в декабре сообщалось, что ЦБ намерен обязать банки привязать ИНН клиентов к их банковским счетам для борьбы с дропперством. Зампред ЦБ Ольга Полякова пояснила, что ИНН станет обязательным реквизитом для открытия счета физическому лицу, и речь идет не только о новых счетах, но и о старых. При этом банкам нужно будет самостоятельно дособирать необходимые данные, так как у них уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    «Москвич» запатентовал мемный товарный знак

    Возможность роста экономики России объяснили

    Одного из главных производителей военных дронов в России захотели обанкротить

    Россияне выбрали для коротких поездок один город страны

    Стало известно о наступлении ВС России в Запорожской области

    Министр страны-посредника оскорбил Израиль

    Джокович назвал сроки завершения карьеры

    Иран назвал переговоры «инструментом США для выигрыша времени и подготовки к нападению»

    Москвичам рассказали о повторении снегопадов

    Все новости
