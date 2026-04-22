Турист подсыпал снотворное в напиток мужчины на рейсе до страны Азии

Турист подсыпал снотворное в напиток мужчины на рейсе до Пхукета (Таиланд). Об этом пишет издание Phuket Times на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из катарской столицы Доха. Историей поделилась супруга пострадавшего тайца.

Турист, предположительно, арабского происхождения завязал разговор с гражданином страны Азии и предложил ему апельсиновый сок. После этого у того появились симптомы, похожие на состояние алкогольного опьянения. Обошлось без кражи личных вещей, однако после инцидента пострадавший проспал два дня, почти не осознавая происходящего.

Ранее в Колумбии женщины познакомились с туристом в Tinder, угостили его порошком скополамина и обокрали. Злоумышленницы вынесли из квартиры деньги, драгоценности и телефон пострадавшего.