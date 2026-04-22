Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:43, 22 апреля 2026

Блогерша оставила шестимесячного сына одного в номере отеля на Бали ради массажа ног

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Putra Asnawa / Shutterstock / Fotodom

Популярная в TikTok блогерша из Австралии оставила своего шестимесячного сына одного в номере отеля ради массажа ног и нарвалась на критику. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

По данным источника, 24-летняя австралийка Талейга Скай, известная публикациями в социальных сетях на темы воспитания детей и образа жизни, опубликовала видео, где она покидает своего полугодовалого ребенка и отправляется на процедуры во время отпуска на Бали. Подписчики осудили мать двоих детей за этот поступок и сравнили инцидент с исчезновением британской малышки Мадлен Макканн в мае 2007 года — в тот день девочка также осталась в номере гостиницы без присмотра.

Пользователи написали: «В наше время, после Мадлен Макканн, зачем вообще родителям так поступать? Я в шоке», «Я бы никогда не смогла сделать это в Австралии, не говоря уже о чужой стране».

После массового осуждения Скай пояснила, что массаж ей делали в нескольких метрах от комнаты с ребенком, за которым она наблюдала через радионяню. «Я сожалею о своем решении и беру на себя полную ответственность. Я никогда больше так не поступлю», — сказала туристка.

У девушки более 16 тысяч подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и еще 74 тысячи подписчиков в TikTok. После негативной реакции она удалила завирусившееся видео и сделала свой аккаунт в Instagram закрытым.

Ранее россиянка оставила малолетнюю дочь в отеле Таиланда и перестала выходить на связь. Ребенка определили в местный приют. Через восемь дней ее нашли в местном хостеле. Через неделю она вновь пропала. В итоге женщину депортировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Появились подробности о бушующем третьи сутки пожаре на морском терминале в Туапсе

    Новые европейские санкции против России назвали бесполезными

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok