Украинская теннисистка пожала руку сменившей гражданство Касаткиной

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:25, 22 апреля 2026

Украинская теннисистка Снигур пожала руку сменившей гражданство Касаткиной
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Снигур. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Украинка Дарья Снигур пожала руку представительнице Австралии Дарье Касаткиной после матча спортсменок в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 22 апреля, и продлилась три сета. Украинская спортсменка одержала победу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 и вышла во второй круг соревнований.

9 мая прошлого года руку Касаткиной после матча на турнире в Риме пожала украинка Марта Костюк. «Она решила отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, я это признаю», — заявила тогда представительница Украины.

Касаткина объявила о смене спортивного гражданства с российского на австралийское 29 марта 2025 года. «Австралия — место, которое я люблю и где по-настоящему чувствую себя как дома», — подчеркнула теннисистка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok