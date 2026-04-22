Украинская теннисистка пожала руку сменившей гражданство Касаткиной

Украинская теннисистка Снигур пожала руку сменившей гражданство Касаткиной

Украинка Дарья Снигур пожала руку представительнице Австралии Дарье Касаткиной после матча спортсменок в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 22 апреля, и продлилась три сета. Украинская спортсменка одержала победу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 и вышла во второй круг соревнований.

9 мая прошлого года руку Касаткиной после матча на турнире в Риме пожала украинка Марта Костюк. «Она решила отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, я это признаю», — заявила тогда представительница Украины.

Касаткина объявила о смене спортивного гражданства с российского на австралийское 29 марта 2025 года. «Австралия — место, которое я люблю и где по-настоящему чувствую себя как дома», — подчеркнула теннисистка.