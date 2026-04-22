Брыков: Украинские «диванные войска» отправятся на фронт из Европы

Сбежавшие в Европу представители украинской «диванной армии» могут быть депортированы и отправлены на фронт сразу после возвращения на родину. Об этом рассказал начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков, передает ТАСС.

«Вот эти украинцы, которые привыкли воевать на диванах, в европейских пабах, стоять на европейских площадях с украинскими флагами, сейчас смогут реализовать свои фантазии и повоевать, защитить свою страну», — рассказал чиновник.

По его словам, подобных прецедентов, когда украинские пограничники отправили в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) перешедших границу мужчин, было уже несколько.

Ранее военные Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сотрудников ТЦК в Одессе за вымогательство 30 тысяч долларов у мужчины с официальной отсрочкой.