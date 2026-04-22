04:09, 22 апреля 2026Мир

В Британии раскрыли помеху переговорам США и Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп своими громкими заявлениями лишь подрывает переговоры по урегулированию конфликта с Ираном. Такое мнение выразил британский дипломат в отставке Аластер Крук.

Эксперт отметил, что манера президента Соединенных Штатов выдавать желаемое за действительное создает дополнительное препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта с Тегераном.

«Временное прекращение огня — это не выход из ситуации. (...) Трамп говорит что-то и верит в это, хотя это полная чушь и результат его заблуждений», — высказался Крук.

Ранее стало известно, что Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой о приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

