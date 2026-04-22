07:23, 22 апреля 2026Мир

В Финляндии назвали большой ошибкой партнерство с одной страной

Малинен: Финляндия совершила большую ошибку, выбрав партнерство с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tomi Hänninen / Globallookpress.com

Финляндия совершила большую ошибку, выбрав партнерство с США. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

Таким образом он отреагировал на решение США приостановить поставки оружия Финляндии в связи с военным дефицитом из-за войны с Ираном.

«Мы просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру во второй раз подряд. Честно говоря, в 1941 году у нас действительно не было выбора, но теперь, когда не было необходимости делать его... Как же мы глупы!» — посетовал Малинен.

Ранее он заявил, что принятие десяти условий Ирана в рамках перемирия стало капитуляцией со стороны президента США Дональда Трампа.

