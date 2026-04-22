В Госдуме предложили ввести 13-ю зарплату и 13-ю пенсию

Миронов выступил за введение в России 13-й зарплаты и 13-й пенсии

Россияне должны получать 13-ю зарплату в преддверии Нового года. Для пенсионеров должна быть предусмотрена 13-я пенсия, заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с журналистами ТАСС.

Как подчеркнул парламентарий, меру необходимо вводить для всех работающих сограждан. «Люди живут бедно, люди концы с концами сводят, а перед Новым годом кто-то хочет сделать подарки своим родным и близким, кто-то просто хочет отпраздновать нормально Новый год», — отметил Миронов.

По его словам, это касается и 13-й пенсии, что было бы справедливо. Предложения внесли на рассмотрение в Госдуму.

Ранее юрист Светлана Шабронова перечислила профессии с положенными 13-ми зарплатами. Как правило, речь идет о годовой премии, которая является стимулирующей выплатой, пояснила эксперт.