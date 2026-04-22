Бывший СССР
12:27, 22 апреля 2026

В Киеве отвергли идею о поэтапном членстве Украины в ЕС

Сибига: Украина не примет эрзац-членство в ЕС
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Украина не примет варианта с поэтапным членством в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига на встрече с журналистами, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Есть позиция президента [Украины Владимира Зеленского], что никаких "эрзац-членств" — ни одного из них мы не примем. Это позиция четкая», — подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, страны Запада понимают данную позицию Украины. Он призвал Киев выполнять требования на пути к членству в ЕС и соответствовать критериям.

Ранее Зеленский повторил одно требование к Евросоюзу. Он призвал Брюссель назвать дату вступления Украины в ЕС.

