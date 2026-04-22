В Кремле прокомментировали визиты американских переговорщиков в Москву

Песков: Москва считает востребованными визиты американских переговорщиков в РФ

Москва считает востребованными и необходимыми визиты американских переговорщиков в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ИС «Вести».

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источник указала, что американские переговорщики намерены нанести новый визит в Россию в рамках украинского урегулирования.

«Как только будет согласована поездка, а мы надеемся, что такие поездки продолжатся, мы считаем их востребованными, нужными, мы тогда всех проинформируем», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что представители США «все еще ждут достаточного прогресса» в переговорах, чтобы оправдать их возможную поездку в Киев, о которой ранее сообщали украинские власти.

В свою очередь, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по вопросу урегулирования конфликта пока не ведутся.