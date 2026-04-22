16:20, 22 апреля 2026Бывший СССР

В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

«Страна.ua»: Из-за обстрелов в Богодухове началась паника и массовая эвакуация
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В Богодухове Харьковской области на фоне резко участившихся обстрелов началась паника и массовая бессистемная эвакуация. О неожиданном отъезде местных жителей сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В последнее время резко усилились обстрелы Богодухова в Харьковской области, из-за чего оттуда массово выезжают люди, там началась паника», — говорится в публикации.

По информации журналистов, в последнее время город обстреливают круглые сутки.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, воюющие в рядах ВСУ, устроили бунт в Харьковской области. Группа численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное.

    Последние новости

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Генерал назвал цели ударов ВС России в Одессе

    Путин заявил о росте российского турпотока в страну Африки

    Аллергикам подсказали рабочие способы подготовить организм к сезону цветения

    Россия обратилась к Швеции с просьбой

    Лебедев сравнил унижения на досмотре в одной стране с «худшими временами Советского Союза»

    Девушка нанесла временное тату и удивилась неожиданному эффекту

    Житель Краснодара предложил необычный способ помочь волонтерам в Дагестане

    Володин напомнил политикам один из заветов Ленина

    Еще одна страна выделит сотни миллионов евро на борьбу с энергокризисом

    Все новости
