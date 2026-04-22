В России не исключили обиды Казахстана из-за решения Москвы

Ткаченко: Решение Москвы перекрыть нефть может ударить по отношениям с Астаной

Решение Москвы перекрыть поставки нефти по трубопроводу «Дружба» может ударить по отношениям с Астаной, которая таким маршрутом поставляла свои ресурсы на Запад. Такой сценарий в разговоре с «Лентой.ру» допустил профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

При этом эксперт напомнил, что Россия фактически бесплатно отдала Казахстану свой рынок в странах Запада, поэтому возможное ухудшение отношений стало бы неблагодарным шагом.

Мы сделали Казахстану огромное одолжение, поделившись своей долей на немецком рынке. Раньше это все была только наша нефть, которая шла через Белоруссию и Польшу в Германию. Это был наш рынок и мы не собирались его ни с кем делить Станислав Ткаченко профессор кафедры европейских исследований СПбГУ

Ткаченко также подчеркнул, что действия России по прекращению поставок нефти на Запад никак не направлены против самого Казахстана, который является надежным и дружественным партнером.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что с 1 мая нефть из Казахстана в Германию будут поставлять в обход трубопровода «Дружба». По словам представителя кабмина, казахстанские энергоносители, которые ранее поступали в Германию, будут направляться в «другие, свободные логистические направления». Это связано с техническими возможностями трубопровода.