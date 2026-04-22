11:47, 22 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание страны ЕС восстановить отношения

Депутат Журавлев: Словакия готова к полному восстановлению отношений с Россией

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Нет никаких сомнений в том, что Словакия всерьез готова к полному восстановлению отношений с Россией, считает депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что премьер-министр республики Роберт Фицо был единственным из лидеров ЕС, кто посетил Парад Победы в юбилейном году, и собирается сделать то же самое в нынешнем.

«И это несмотря на общее давление Евросоюза и закрытое воздушное пространство над Прибалтикой и Польшей. Кроме того, в Фицо ведь стрелял проукраинский активист, и это наверняка сказывается на его общем отношении к конфликту», — отметил Журавлев.

По его словам, сотрудничество с Россией — наиболее экономически выгодный для Словакии вариант. Получение российских энергоресурсов — двигатель словацкой промышленности, а отказ от них подобен немедленному краху.

«И, кстати, к таким же умозаключениям приходят постепенно власти Чехии и Болгарии. Для их стран восстановление связей с Россией — вариант, который ведет к улучшению благосостояния населения», — заключил парламентарий.

Ранее вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что желание восстановить работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией говорит о том, что Словакия готова к активному сотрудничеству. По мнению Гашпара, это может привести к расширению торговли, инвестиций и технического диалога между странами.

