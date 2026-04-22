Гашпар: Словакия готова к активному сотрудничеству с Россией

Желание восстановить работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией говорит о том, что Словакия готова к активному сотрудничеству. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в интервью РИА Новости.

«Возобновление работы этой комиссии представляет собой возможность укрепления двусторонних отношений и поддержки экономического сотрудничества между странами», — отметил он.

По мнению Гашпара, это может привести к расширению торговли, инвестиций и технического диалога между странами.

В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что попросит словацкое министерство иностранных дел восстановить работу совместных комиссий по экономическому сотрудничеству с Россией. Политик подчеркнул, что он всегда был из тех, кто призывал к восстановлению отношений с Москвой.